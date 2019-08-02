banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7498
EURO
6.1647
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Güneşköy'de kavga
GÜNEŞKÖY'DE KAVGA
Tarıq'ın ölüm sebebi belli oldu
TARIQ'A OTOPSİ YAPILDI
Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 11 Filistinliyi Yaraladı

Gazze, 2 Ağustos 19 (.): İsrail askerlerinin Gazze\'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 4\'ü gerçek mermiyle olmak üzere 11 kişi yaralandı.

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 11 Filistinliyi Yaraladı

Gazze, 2 Ağustos 19 (.): İsrail askerlerinin Gazze\'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 4\'ü gerçek mermiyle olmak üzere 11 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:19
İsrail Askerleri Gazze Sınırında 11 Filistinliyi Yaraladı

Gazze, 2 Ağustos 19 (.): İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 11 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin detay verilmedi. 

banner317
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu. 

(AA/YIL)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika’da Uyuşturucu Karteli Elebaşı Yakalandı
Meksika’da Uyuşturucu Karteli Elebaşı Yakalandı
Rusya’dan Nato’ya Inf Eleştirisi
Rusya’dan Nato’ya Inf Eleştirisi
Frankfurt Merkez Tren İstasyonunda Operasyon
Frankfurt Merkez Tren İstasyonunda Operasyon
“nato, S-400’ü Herhangi Bir Üyesinin Sistemine Entegre Etmeyecek”
“nato, S-400’ü Herhangi Bir Üyesinin Sistemine Entegre Etmeyecek”
İsrail Güçlerinden Kudüs’teki Gösteriye Müdahale
İsrail Güçlerinden Kudüs’teki Gösteriye Müdahale
Uefa Süper Kupa Finalini Kadın Hakem Yönetecek
Uefa Süper Kupa Finalini Kadın Hakem Yönetecek
Hong Kong’daki Protestolar
Hong Kong’daki Protestolar
Binlerce Klasik Otomobil Tutkunu Hırvatistan’da Buluştu
Binlerce Klasik Otomobil Tutkunu Hırvatistan’da Buluştu
Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi
Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi
Abd İle Güvenli Bölgeye Yönelik Müşterek Çalışma
Abd İle Güvenli Bölgeye Yönelik Müşterek Çalışma

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim