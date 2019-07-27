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İsrail Askerleri Gazze\'de Göstericilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 55 Yaralı

Gazze, 27 Temmuz 19 (.): İsrail askerlerinin Gazze\'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nde Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi. 

İsrail Askerleri Gazze\'de Göstericilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 55 Yaralı

Gazze, 27 Temmuz 19 (.): İsrail askerlerinin Gazze\'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nde Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi. 

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:04
İsrail Askerleri Gazze\'de Göstericilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 55 Yaralı

Gazze, 27 Temmuz 19 (.): İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi. 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin doğu sınırındaki barışçıl gösteriler sırasında 1 kişiyi öldürdü, 55 kişiyi yaraladı.
Açıklamaya göre, öldürülen Filistinli genç Ahmed el-Karra (23) karnından vuruldu.
Yaralananlardan 37'sine de gerçek mermi isabet etti. Yaralananlar arasında 22 çocuk ve 3 kadın bulunuyor. 
İSRAİL AMBULANSI HEDEF ALDI

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Öte yandan İsrail askerlerinin bir ambulansı hedef aldığı kaydedildi.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
(AA/RÇ/HÖ)
 

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