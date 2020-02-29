banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

İsrail Askerleri Batı Şeria\'da Toplam 268 Filistinliyi Yaraladı

Ramallah, 29 Şubat 20 (.): İşgal altındaki Batı Şeria\'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.

İsrail Askerleri Batı Şeria\'da Toplam 268 Filistinliyi Yaraladı

Ramallah, 29 Şubat 20 (.): İşgal altındaki Batı Şeria\'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 07:57
İsrail Askerleri Batı Şeria\'da Toplam 268 Filistinliyi Yaraladı
banner337

Ramallah, 29 Şubat 20 (.): İşgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi.
Gösteriye müdahale sırasında 16 yaşında bir çocuk ise gerçek mermiyle sırtından yaralandı.
Kefr Kaddum'daki gösteriler sırasında bir kısmı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtilen Filistinlilerden yaralananların sayısının 40 olduğu kaydedildi.

banner317
Halil kenti yakınlarındaki el-Fevvar kampındaki gösteriye müdahalede, İsrail askerleri ikisi plastik mermiyle olmak üzere toplam 37 Filistinliyi yaraladı.
Ayrıca, Ramallah ve el-Bire kentlerinin kuzey girişlerinde düzenlenen gösterilere de İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Buradaki olaylardaki yaralanmalara ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.
(AA/TUĞ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı
Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı
İdlib'de 56 Rejim Unsuru Etkisiz Hale Getirildi
İdlib'de 56 Rejim Unsuru Etkisiz Hale Getirildi
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 83 bini geçti
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 83 bini geçti
DSÖ yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı
DSÖ yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı
Bm Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de Acil Ateşkes Çağrısı
Bm Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de Acil Ateşkes Çağrısı
ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'ye destek' açıklaması
ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'ye destek' açıklaması
Ab: Türkiye-ab Göçmen Mutabakatı Geçerliliğini Koruyor
Ab: Türkiye-ab Göçmen Mutabakatı Geçerliliğini Koruyor
Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti
Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg:
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg: "müttefikler Türkiye İçin Daha Fazla Ne Yapılabileceğine Bakıyor"
Bm Güvenlik Konseyi, İdlib İçin Bugün Acil Toplanacak
Bm Güvenlik Konseyi, İdlib İçin Bugün Acil Toplanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim