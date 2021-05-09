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İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı

İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi devam ediyor. Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye giden Filistinliler yine ses bombalarının hedefi oldu. 90 Filistinli yaralandı.

09 Mayıs 2021 Pazar 09:36
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı
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Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı önünde bulunan Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan şiddetli arbede sonucu yaralanan 90 kişiden 16'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında 1 yaşında bir bebek ve 5 çocuğun yanı sıra ambulans sağlıkçılarından birinin de olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların çoğunun, İsrail polisinin insanların üzerine plastik mermi ve gaz bombaları fırlatmasından kaynaklandığı, ayrıca polisin insanlara fili şiddet kullanarak darp ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, bir önceki açıklamasında 80 kişinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Görgü tanıkları, yaşlı bir kadının, fırlatılan gaz bombasının fişeği ile yüzünden yaralandığını, İsrail polisinin en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi. Tanıklar, İsrail polisinin, Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilerin üzerine tazyikli su sıktığını aktardı.

Kadir Gecesi'nin ihyası için on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya gelişiyle eş zamanlı olarak İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ün bir çok noktasında ve özellikle Aksa'nın kapıları önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İslami Vakıflar Dairesi'nin açıklamasına göre, İsrail'in sıkı engellemelerine rağmen, Kadir Gecesi'nin ihyası için 90 bin kişi Mescid-i Aksa'da hazır bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

SABAH NAMAZI SONRASI MESCİD-İ AKSA'DAN ÇIKAN CEMAATE MÜDAHALE 

Öte yandan İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

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Haremi-i Şerif'te kılınan sabah namazının ardından yüzlerce kişi, Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra arasında toplanarak Filistin ve Hamas bayrakları açtı.

"Canımız kanımız feda olsun sana ey Aksa" ve "Hepimiz Şeyh Cerrah'ız" (İsrail'n bazı Filistinlileri evlerinden çıkarmak istediği Doğu Kudüs mahallesinin adı) şeklinde sloganlar atan yüzlerce kişi, daha sonra Aksa'nın Aslanlı Kapı ve Hutta Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

Bu iki kapının dışında bekleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, müdahalede 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı. Yaralanmaların 5'inin baş bölgesinden, dördünün ayaktan ve birinin elden gerçekleştiği belirtilen açıklamada, polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasında, ayrıca yaralılardan birinin ağzına plastik mermi isabet ettiği ve çenesinin yarıldığı belirtildi.

İsrail polisi bazı Filistinli gençleri de gözaltına aldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından durum normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaSaldırıFİLSİTİNİsrail
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