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İsrail vergiyi kesti, Filistin'de memur maaşları yüzde 50 azaldı

İsrail vergiyi kesti, Filistin'de memur maaşları yüzde 50 azaldı

11 Mart 2019 Pazartesi 08:17
İsrail vergiyi kesti, Filistin'de memur maaşları yüzde 50 azaldı

Filistin hükümeti, kamu çalışanlarının geciken şubat ayı maaşlarını yüzde 50 kesintili ödemeye başladı.

Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara, düzenlediği basın toplantında, vazife derecelerine göre en azı 550 ve en fazlası 2 bin 775 doları geçmeyecek şekilde memur maaşlarının yarısını ödemeye başladıklarını ifade etti.

Beşşara, İsrail'in Filistin'e ait vergilerde kesinti kararına karşı birtakım kemer sıkma önlemleri aldıklarını hatırlatarak, "Hükümet, atama ve ekstra prim ödemelerini, hizmet araçlarıyla bina alımlarını durdurdu." dedi.

Yerel kaynaklar Filistin hükümetinin bankalara 400 milyon dolar borç talebinde bulunduğunu aktarmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail'in ödenek kesintisinin ardından Arap Birliğine 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını bildirmişti.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve hayatını kaybedenlerin yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve hayatını kaybedenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Filistin’in yeni başbakanı belli oldu
Bu arada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaklaşık iki ay aradan sonra Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'yi başbakan olarak atadı.

Abbas’ın, aynı zamanda Filistin Kalkınma ve İmar Konseyi Başkanlığını da yürüten Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiği de bildirildi.

Fetih Hareketi Merkez Konseyi, ocak ayı sonunda, Hamas ile yürütülen uzlaşı çabalarının başarısız olduğunu gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü bünyesindeki Filistinli örgütlerden bir hükümetin kurulması ve Fetih Merkez Konseyi üyelerinden birinin başbakan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Abbas da Fetih'in tavsiyesi üzerine 29 Ocak'ta Filistin Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Rami El-Hamdallah'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak göreve devam etmesini istemişti.

Anahtar Kelimeler:
Israil Filistin
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