İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes sağlandı..Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "Mısır'ın, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında ateşkes sağlama çabaları başarılı oldu." dedi.

Filistinli üst düzey yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, yeni ateşkes anlaşması yerel saatle 22:00'da yürürlüğe girdi. Gazze'deki Filistin hükümeti Basın Bürosu Başkanı Selame Maruf, tüm kamu kuruluşlarının yarın her zamanki gibi çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

İsrail ve Mısır tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.İsrail güçleri, bu sabah Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.

2014'te İsrail'in yedi hafta süren Gazze saldırısı sonucu 2 bin 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.