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İsrail ve ABD'li Heyetin, BAE'deki 2 Günlük Görüşmeleri Sona Erdi

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikeri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere ilk ticari uçuşla dün gittikleri BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki temaslarını tamamlayıp döndü.

01 Eylül 2020 Salı 15:46
İsrail ve ABD'li Heyetin, BAE'deki 2 Günlük Görüşmeleri Sona Erdi
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 İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikeri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere ilk ticari uçuşla dün gittikleri BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki temaslarını tamamlayıp döndü.

BAE ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ve ABD'li yetkililer, 2 günlük Abu Dabi ziyaretinin ardından Tel Aviv'e dönmek için El Al hava yoluna ait bir yolcu uçağıyla yine Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'den ayrıldı.

BAE, İsrail ve ABD'li heyet, ziyaretin ilk gününde görüşmelerini tamamladıktan sonra ortak bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasının "daha istikrarlı, kalkınan, entegrasyonlu Orta Doğu için atılan cesur bir adım" olduğu savunuldu.

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Ziyaretin ikincigününde ise İsrail ve BAE arasında ilk iş birliği anlaşması için imzalar atıldı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında bankacılık ve finansal alanda iş birliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:50
Anahtar Kelimeler:
İsrailBirleşik Arap Emirlikeri
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