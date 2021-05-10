banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

İsrail Uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:45
İsrail Uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi
banner337

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

banner341
Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

banner360
Son Güncelleme: 10.05.2021 22:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralananların sayısı 331'e yükseldi
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralananların sayısı 331'e yükseldi
AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
Filistin Kızılayı: “İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişi yaralandı”
Filistin Kızılayı: “İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişi yaralandı”
Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
NASA'dan Çin'e eleştiri: Roket konusunda sorumluluğunu yerine getiremedi
NASA'dan Çin'e eleştiri: Roket konusunda sorumluluğunu yerine getiremedi
Suikastta İsrail kilit rol oynadı
Suikastta İsrail kilit rol oynadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim