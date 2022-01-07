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İsrail tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarttı

İsrail, 7 Ocak gece yarısından itibaren tüm ülkelerin seyahat listesi tablosunda kırmızı listeden çıkartıldığını duyurdu.

07 Ocak 2022 Cuma 09:40
İsrail tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarttı

İsrail Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ocak gece yarısı itibariyle tüm ülkelerin COVID-19'a bağlı seyahat tablosunda "kırmızı listeden" çıkartıldığını paylaştı.

Bu açıklamayla, İsraillilerin daha önceden kırmızı listede yer alan ülkelere özel izin olmaksızın seyahat edilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde "birçok ülkede virüs kaynaklı ölümlerin İsrail'den yüksek olduğu ve mümkün olduğunca bu ülkelere seyahatin tavsiye edilmediği" vurgulandı.

Kararın, hükümet ve İsrail parlamentosundaki ilgili komitenin onayına bağlı olduğu vurgulandı.

Aşıları tam olan yabancılar pazar günü ülkeye girebilecek

Sağlık Bakanlığı, ülkede yüksek vaka sayılarıyla seyreden salgında kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin sadece yüzde beşi oluşturduğu için seyahat uygulamalarının değiştirilmesinin tavsiye edildiğini açıkladı.

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Öte yandan yerel basında yer alan Sağlık Bakanlığı'na dayandırılan haberlere göre, pazar gününden itibaren de aşılarını tam yaptırmış veya hastalığı geçirdikten sonra yeterince aşılanmış uygun koşulları karşılayan yabancıların ülkeye özel bir izin olmaksızın girebileceği ifade edildi.

Koronavirüsün Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

Sağlık merkezlerindeki yoğunluk arttı

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği duyurulmuştu.

İsrail, Omicron varyantını gündeme gelmesinin ardından 28 Kasım'da yabancıların ülkeye girişini durdurmuş, İsraillilerin de kırmızı listede yer alan ülkelere veya buralardan ülkelerine seyahatini özel izne tabi tutmuştu.

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