İsrail, tedavi için hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail'in Gazzelilere tedavi amacıyla kentin dışına çıkış izni vermemesinin hastalar hakkında "öldürülme kararı" anlamına geldiğini söyledi.
Bakan Keyle, yaptığı açıklamada, İsrail engelinin yalnızca hastaları değil, refakatçileri de kapsadığını, aralarında kanser hastalarının da bulunduğu çeşitli sağlık sorunları yaşayan bebeklerin anneleri olmaksızın Batı Şeria'ya gelmek zorunda bırakıldığını kaydetti.
İsrail'in Gazzelilere tedavi amacıyla kentin dışına çıkış izni vermemesinin hasta haklarına karşı işlenen bir suç olduğunu, hastalar hakkında "öldürülme kararı" anlamına geldiğini belirten Keyle, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine konuya karşı ciddi tavır alınması çağrısında bulundu.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı daha önce 2018'de tedavi amacıyla Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 56 kritik hastanın vefat ettiği açıklaması yapmıştı.
Savaş ve ablukanın 12 yıldır aralıksız sürdüğü Gazze'de sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyor.