İsrail, Suriye'nin güneyini vurdu

İsrail, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra kentinde orduya ait bir gözlem merkezi ve yıkılmış haldeki bir hastaneye füze saldırısı düzenledi.

İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda 4 füzenin atıldığı belirtilirken, Suriye tarafı olayda sadece maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Suriye Devlet Ajansı'nın orduya dayandırdığı haberinde, İsrail"in, Golan tepeleri yakınlarında 1974'ten bu yana askerden arındırılmış sınır köylerindeki bazı noktalara saldırı düzenlediği bildirildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun sınıra yakın Cebet El Haşab ve El Milaka beldelerindeki bazı noktaları tank atışlarıyla bombaladığı da kaydedildi.

Vurulan bölgeler Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a askeri destek sağlayan Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kontrolünde bulunuyor.

İsrail daha önce de Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait bazı noktaları ve konvoyları hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Üst düzey bir İsrailli yetkili eylül ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in son iki yılda Suriye'deki İran hedeflerine iki yüzden fazla saldırı gerçekleştirdiğini söylemişti.