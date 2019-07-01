İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi

İsrail savaş uçakları Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı. Bazı kaynaklar günün ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıda Hizbulah ve İran Devrim Muhafızları’na ait tesislerin de hedef aldınığını iddia etti.

SANA’ya göre, Suriye, hava savunma füzeleriyle saldırıya karşılık verdi.

Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.