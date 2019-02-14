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İsrail Raid Salah'ın ev hapsini 3 ay uzattı

İsrail Raid Salah'ın ev hapsini 3 ay uzattı

14 Şubat 2019 Perşembe 15:41
İsrail Raid Salah'ın ev hapsini 3 ay uzattı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın ev hapsi süresini 3 ay uzattı.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin müvekkili hakkındaki ev hapsini uzatma kararının, Şeyh Salah'ın ayağına elektronik bileklik takılmasının yanı sıra misafir ağırlama, hutbe verme, sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve basına açıklama yapmasının yasaklanmasını da içerdiğini söyledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin (dün verdiği) kararının, Şeyh Salah'ın sesinin halka ulaşmasını engelleme anlamına geldiğini ifade eden Zabarka, "Ev hapsinin uzatılmasını gerektiren bir sebep yok ancak İsrail Şeyh Salah'ın devletin güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia ediyor. Gerçekte İsrail, Şeyh Salah'a karşı siyasi baskı uyguluyor, ev hapsinin uzatılması da bunun bir parçası." diye konuştu.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi 1 Temmuz 2018'de görülen duruşmada Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp ayağına elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. 

Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mahkemesi de savcılığın itirazı üzerine Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını iptal etmişti.

EVİNE DÜZENLENEN BASKINLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:54
Anahtar Kelimeler:
Raid Salih
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