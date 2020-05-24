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İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede

Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı. 

24 Mayıs 2020 Pazar 12:27
İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede
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Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak için Harem-i Şerif'in de içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine geldi. 

İsrail polisi, Kovid-19 nedeniyle açık alanda en fazla 50 kişinin toplu ibadet etmesine izin verilmesini gerekçe göstererek Eski Şehir'in kapılarına barikatlar kurdu ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaşmasına engel olmaya çalıştı. 

Barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarında bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda Filistinli ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. 

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İsrail polisi, en az 4 Filistinliyi sert şekilde gözaltına aldı. 

Yaşanan arbedenin ardından Filistinliler barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaştı. 

 İşgalin ve Kovid-19'un gölgesinde Ramazan Bayramı’na giren Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda etti. 

Kovid-19 nedeniyle 2 ayı aşkın süredir kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramından sonra yeniden ibadete açılacağı duyurulmuştu.


 

Son Güncelleme: 24.05.2020 13:11
Anahtar Kelimeler:
Israil Polisi Filistinliler Arbede
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