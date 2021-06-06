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İsrail polisi, gözaltına aldığı muhabiri serbest bıraktı

İsrail polisi, Filistinlilere destek için yapılan eylemi takip ederken gözaltına aldığı Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı muhabiri Givara el-Budeyri'yi serbest bıraktı.

06 Haziran 2021 Pazar 10:30
İsrail polisi, gözaltına aldığı muhabiri serbest bıraktı
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Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal makamları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilik görevini ifa ettiği sırada gözaltına aldığı muhabirimiz, Givara el-Budeyri'yi birkaç saat sonra serbest bıraktı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail makamlarının, Budeyri'nin 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

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İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere, mahallede destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı.
Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Givara el-Budeyri'yi tartaklayarak gözaltına almıştı.
 

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Son Güncelleme: 06.06.2021 10:39
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