İsrail polisi, gözaltına aldığı muhabiri serbest bıraktı

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal makamları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilik görevini ifa ettiği sırada gözaltına aldığı muhabirimiz, Givara el-Budeyri'yi birkaç saat sonra serbest bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının, Budeyri'nin 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.



Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Givara el-Budeyri'yi tartaklayarak gözaltına almıştı.

