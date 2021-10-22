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İsrail kapılarını aşısı tam olan turistlere açıyor

İsrail yönetimi 1 Kasım'dan itibaren koronavirüs aşılarını tamamlayan ya da hastalığı atlatan turistlerin ülkeye girişine izin verecek.

22 Ekim 2021 Cuma 07:35
İsrail kapılarını aşısı tam olan turistlere açıyor

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, COVID-19 aşısı olan turistlerin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye girişine izin verilmesini öngören planı onayladı.

Kabinenin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi beklenen planda, ülkeye gelecek turistlerin Dünya Sağlık Örgütünün tanıdığı aşıları tam yaptırması gerekiyor.

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Kapılar Mart 2020'den beri kapalı

COVID-19'u atlatanlar ise en fazla 11 gün önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde ülkeye girebilecek.

İsrail, COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.

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