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İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den İsrail'e 200 füze atıldı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze'den füzelerle karşılık verildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:45
İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den İsrail'e 200 füze atıldı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya dek Gazze'den yaklaşık 200 füze atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan 30'unun Gazze topraklarına düştüğü iddia edilirken, 100'den fazlasının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

İsrail'in Aşdod, Beersheba ve Aşkelon kentleri ile Gazze sınırındaki bölgelerde gece saatlerinde birçok kez sirenlerin çaldığı ifade edildi.

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Öte yandan İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Gazze'den atılan füzeler sonucu Aşdod kentinde büyük bir yangın çıktığını gösteren görüntü yayınlandı.

Yangının mekânı ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

İsrail polisi de füzelerin Beersheba da bir binaya isabet ettiğini, binada hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

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Son Güncelleme: 15.05.2021 14:52
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