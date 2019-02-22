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İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde

İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde

22 Şubat 2019 Cuma 08:23
İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde

İsrail'i Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke yapacak olan Beresheet, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida'dan fırlatıldı. Başarılı şekilde Dünya yörüngesine oturan aracın, nisan ortalarında Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

ABD'li iş adamı Elon Musk'a ait SpaceX firmasının Falcon 9 roketi, perşembe sabaha karşı Flroida'dan fırlatıldı. Rokette İsrail'in insansız uzay aracı Beresheet ile beraber, Endonezya'ya ait bir iletişim uydusu ve ABD ordusuna ait bir deneysel uydu da uzaya gönderildi.

Fırlatılmadan 35 dakika sonra uzay aracı Beresheet, Dünya yörüngesine oturdu. Bundan 15 dakika sonra da iki uydu yörüngede yerlerini aldılar. İsrail'in uzay aracı sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde yol alarak Ay'ın çekim alanına girecek. Toplamda 6 buçuk milyon kilometre yol yapacak olan çamaşır makinesi büyüklüğündeki Beresheet, nisan ayı ortalarında Ay yüzeyine inişi yapacak.

100 milyon dolarlık projeye mali destek iş insanı Morris Kahn'dan
SpaceIL'in bu projesi 2011 yılında 20 milyon dolar ödüllü Google Lunar XPrize'ın düşük maliyetli robotik uzay araştırma yarışması için başladı. Ancak 5 proje, gerekli şartları yerine getiremediği için yarışma iptal edildi. SpaceIL devlete ait İsrail Havacılık Endüstrisi ile işbirliği kurarak çalışmalarına devam etti.

Proje için şu ana kadar harcanan yaklaşık 100 milyon doların çoğunu Güney Afrika asıllı İsrailli milyarder Morris Kahn kaşıladı. İş adamı Kahn projeyle ilgili olarak 'Sadece İsrailliler değil, dünya üzerindeki her Yahudi'nin İsrail Ay'ın yüzeyindeyken kendisini hatırlayacağını' söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Israil Uzay Aracı
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