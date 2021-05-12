İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile saldırdı. İsrail polisi, Harem-i Şerif’in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Şam Kapısı’nda da saldırı

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda da Filistinli gençlere saldırdı.

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis su sıktı.

Bir genç gözaltına alındı

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa’nın içerisinde ve çevresinde gerilim devam ediyor.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini söylüyor.

30 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.

Saldırılarda 10'u çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, 203 Filistinli de yaralandı. İsrail, Gazze'nin batısında da 13 katlı bir binayı vurdu.

İsrail Gazze'de sivillerin yaşadığı 9 katlı binayı vurdu

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.

Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Saldırı sonucunda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan saldırı sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail'den bir kez daha Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Filistinli gençlerin Harem-i Şerif’te kılınan sabah namazından sonra Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki bölgede toplandıklarını belirtti.

İsrail polisinin tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale ettiğini dile getiren yetkili, Filistinli gençlerin de taşlarla polise karşılık verdiğini anlattı.

Filistinli gençlerin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdiğine dikkati çeken yetkili, İsrail polislerinin de Mescid-i Aksa'nın El-Mağaribe (Burak-Faslılar) Kapısı bölgesinden gençleri hedef aldığını ifade etti.

Yetkili, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’teki olayların çok büyük çaplı olmadığı belirterek bazı gençlerin yaralandığını kaydetti.

Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.