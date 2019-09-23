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İsrail güçlerinden Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale

İsrail güçlerinden Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
İsrail güçlerinden Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale

İşgal altındaki Batı Şeri'da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenleyen öğrencilere müdahale eden İsrail askerleri, 3 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma ve açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması" talebiyle gösteri düzenledi.

Beyt-İl askeri kontrol noktası önünde düzenlenen gösteriye onlarca öğlenci katıldı. İsrail askerleri Filistinli öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Sahadaki ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. Gazdan etkilenen onlarca Filistinliye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.  

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Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Ahmed Gannam'ın 71, Sultan Halluf'un 67, İsmail Ali'nin 61 ve Tarık Kadan'ın ise 54 gündür açlık grevinde olduğu belirtilmişti. 

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor. 

Son Güncelleme: 23.09.2019 18:51
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