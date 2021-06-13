İsrail güçleri Mayıs ayında 3 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, mayıs ayında büyük çoğunluğu İsrail vatandaşı olmak üzere 3 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Esirler Cemiyeti başta olmak üzere Filistinli kurumlarca hazırlanan ortak raporda, İsrail güçlerinin mayıs ayında gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Geçen ay 42'si kadın, 471'i çocuk olmak üzere 3 bin 100 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu kişilerden 2 bininin İsrail'e bağlı Filistin kentlerinde, 1100'ünün de işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin iptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesinden aday olan Filistinli isimleri de kovuşturmaya tâbi tuttuğuna dikkati çekilen raporda, 116'sı yeni olmak üzere gözaltına alınan 200 kişi hakkında mayıs ayında "idari tutukluluk" kararı verildiği vurgulandı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını "idari tutuklu", 180'i çocuk olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.



