İsrail güçleri Kudüs’te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'nde Filistinli genç kadın ile kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin, gözaltına alınmaya direnen Filistinli kadın ile kardeşini şiddetle darbettiği bildirildi.

Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, gözaltı işlemine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kayıtlarda yaklaşık 10 İsrail polisinin Filistinlileri şiddet kullanarak gözaltına almaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan, İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde "Musap Şavır" adlı gazeteci ile beraberindeki kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail polisinden gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Heniyye'den "İsrail'le esir takası" açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen İsrail ile esir takası müzakerelerinde henüz ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'ndaki programa katılan Heniyye, "Mısır, İsrail ile aramızda ara buluculuk yapıyor. Bazı ülkelerden de bazı temaslar söz konusu ancak asıl faaliyeti Kahire yürütüyor. Müzakerelerin başındayız ama dolaylı müzakerelerde henüz istenen ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Heniyye, İsrail'in bu konuda ciddi olmadığını ve meseleye yüzeysel yaklaştığını ifade etti.

Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklularla ilgili de konuşan Heniyye, söz konusu kişilerin Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçilerin), diasporadaki Filistinliler ile Gazze'deki yoksul kişilere yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirtti ve Kral Selman bin Abdulaziz'den bu tutukluları serbest bırakmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin iç siyasetini yeniden düzenlemek, İsrail'le müzakerelerden doğan siyasi durumu değerlendirmek ve direnişle ilgili ulusal strateji belirlemek üzere toplantıya çağıran Heniyye, "Biz, Filistin meselesinin karşılaştığı stratejik tehlikelerle mücadelede fayda sağlayacak tüm ciddi toplantılara açığız ancak Ramallah'ta cumartesi günü yapılacak toplantının bir faydası olmayacak, sonuç da doğurmayacak." diye konuştu.

Hamas ve İslami Cihad, dün Abbas'ın çağrısıyla İsrail'in "ilhak planını" görüşmek üzere Ramallah'ta 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Filistin liderler toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.