banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94688
ALTIN
277.200
DOLAR
5.7593
STERLİN
7.0015
EURO
6.3784
Larnaka’dan araç sirkatı ile ilgili aranan 2. Şahıs da tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
YİNE KAZA!
Çekici'nin suç dosyası kabarık
ÇEKİCİ'NİN SUÇ DOSYASI KABARIK
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner307

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 16 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

banner317
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor

 

Son Güncelleme: 22.08.2019 12:41
Anahtar Kelimeler:
Israil GüçleriBatı Şeria
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Frederiksen'in Grönland yorumuna tepki
Trump'tan Frederiksen'in Grönland yorumuna tepki
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı
Yemen için para gelmezse insanlar ölecek
Yemen için para gelmezse insanlar ölecek
Mitsotakis'ten Türkiye açıklaması
Mitsotakis'ten Türkiye açıklaması
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Trump'ın Rusya’nın Yeniden G7 Formatına Katılması İsteği
Trump'ın Rusya’nın Yeniden G7 Formatına Katılması İsteği
Ukrayna'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı
Ukrayna'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı
Trump Yönetiminden Yasa Dışı Göçmen Aileler İçin Süresiz Gözaltı Kararı
Trump Yönetiminden Yasa Dışı Göçmen Aileler İçin Süresiz Gözaltı Kararı
Dikkat! Bas bas bağırıyorlar: Tek bir nefes bile…
Dikkat! Bas bas bağırıyorlar: Tek bir nefes bile…
Hastanede doktorlar şaşkına döndü: Fotoşop değil gerçek röntgen
Hastanede doktorlar şaşkına döndü: Fotoşop değil gerçek röntgen

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim