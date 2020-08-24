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İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:10
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel ile bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

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Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözlem ve askeri noktaları vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden gönderildiği belirtilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

Yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeHava Saldırısı
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