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İsrail: “Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz“

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "geniş çaplı" askeri saldırıya hazırlandıklarını söyledi.

İsrail: “Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz“

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "geniş çaplı" askeri saldırıya hazırlandıklarını söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:40
İsrail: “Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz“

Steinitz, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

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İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik açıktan veya gizli çok sayıda saldırı düzenlediği itirafında bulunan Steinitz, "Gazze'ye geniş çaplı bir operasyon hazırlığındayız fakat bir başka cephemiz var o da İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemek." ifadelerini kullandı.  

Gazze Şeridi; 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, İsrail ordusunun üç ayrı geniş çaplı saldırılarına hedef olmuş, bu saldırılarda çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 3 bin 700'den fazla kişi şehit olmuştu.

Son Güncelleme: 19.08.2019 17:48
Anahtar Kelimeler:
İsrailGazze
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