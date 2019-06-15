banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
Kuyumcu soygununda gelişme
KUYUMCU SOYGUNUNDA GELİŞME
Kaçak öğrenci tutuklandı
KAÇAK ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi
KURŞUNLAMA OLAYINDA GELİŞME!
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner306
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı

15 Haziran 2019 Cumartesi 06:10
İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3'ü sağlık görevlisi 46 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 3'ü sağlık görevlisi 46 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

banner317
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Son Güncelleme: 15.06.2019 09:26
Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeFilistinli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto
Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto
İsviçre'de on binlerce kadın eşit ücret için sokağa çıktı
İsviçre'de on binlerce kadın eşit ücret için sokağa çıktı
Tayland'da Dang humması bu yıl 43 can aldı
Tayland'da Dang humması bu yıl 43 can aldı
AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Malta'da toplandı
AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Malta'da toplandı
Hong Kong'da Google'a tepki
Hong Kong'da Google'a tepki
BM Sudan'daki kampların yetkililere devredilmesini askıya aldı
BM Sudan'daki kampların yetkililere devredilmesini askıya aldı
14 Bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
14 Bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı
Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı
Sri Lanka'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi
Sri Lanka'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim