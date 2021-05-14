İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor: Şehit sayısı 124'e yükseldi

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na birden fazla füzeyle saldırı düzenlendi.

Savaş uçaklarının, Gazze kentinin batısında birden fazla hedefe de saldırı düzenlediği, Gazze Limanı bölgesinin de bu hedeflerden olduğu görüldü.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında konuşlu İsrail topçuları da kuzey kesimlere saldırdı.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini ve Refah kentinde bir motosikleti hedef aldı.

KASSAM TUGAYLARI VE KUDÜS SERİYYELERİ İSRAİL'IN SALDIRILARINA KARŞILIK VERDİ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail'in Kiryat Malahi beldesine roket atışları yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Herzliya ve Askalan kentlerine roket atışları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamalarda atılan roket sayılarına ve tipine ilişkin bilgi verilmedi.

ŞEİiT SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA’DA İSRAİL ASKERLERİNCE ŞEHİT EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 7’YE ÇIKTI

Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerinde cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ihlallerini ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail askerleri ise Filistinlilerin barışçıl gösterilerine plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eriha kentinde 1, Nablus kentinde 2 olmak üzere 3 Filistinlinin daha İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi İsrail güçlerinin, biri Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 3 Filistinli daha şehit oldu.

Batı Şeria’daki gösterilerde daha önce de Cenin kentinde 1, Selfit'te 2 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail askerleri bu sabah da Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etmişti.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde devam eden gösterilerde 37 Filistinlinin İsrail askerlerinin gerçek mermileriyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 31 Filistinlinin de plastik mermilerle yaralandığı vurgulandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.