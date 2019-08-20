banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96154
ALTIN
276.581
DOLAR
5.7201
STERLİN
6.9069
EURO
6.3381
Üç yıldır kaçaktı!
ÜÇ YILDIR KAÇAKTI!
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü
İNŞAAT DEMİRİ İLE DÖVDÜ
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI
banner306

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor

İsrail yönetiminin, geçen yıldan bu yana Filistinlilerin başka ülkelere göçünü teşvik ettiği açıklandı.

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor

İsrail yönetiminin, geçen yıldan bu yana Filistinlilerin başka ülkelere göçünü teşvik ettiği açıklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 07:08
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor

İsrail yönetiminin, geçen yıldan bu yana Filistinlilerin başka ülkelere göçünü teşvik ettiği açıklandı.
YediothAhronoth Gazetesinin ismini açıklamayan bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, geçen yıldan bu yana Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere göç etmesini teşvik ettiği belirtildi.
Söz konusu çalışmanın bir yıl önce İsrail kabinesinde gündeme geldiğini aktaran yetkili, bu bağlamda İsrail'in güneyindeki Necef'de (Negev) Gazze'den göç etmek isteyenler için bir havaalanı inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.

banner317
İsrail'in, Orta Doğu'daki pek çok ülkenin kapısını çalarak bu göçmenleri kabul etmelerini istediği ancak şu ana kadar bu ülkelerden bir cevap alamadığı ifade edildi.
Yine gazeteye göre, sadece 2018 yılında 35 bin Filistinli Gazze'den göç etti.

 

Son Güncelleme: 20.08.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
İsrailGazzeFilistinliler Göç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plasenta Yapışıklığı Annenin Hayatını Tehdit Ediyor
Plasenta Yapışıklığı Annenin Hayatını Tehdit Ediyor
Kaspersky'den Nesnelerin İnterneti Cihazlarıyla İlgili Uyarı
Kaspersky'den Nesnelerin İnterneti Cihazlarıyla İlgili Uyarı
Bm'den İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Şiddette Artış Vurgusu
Bm'den İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Şiddette Artış Vurgusu
Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi
Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi
Boris Johnson'dan AB'ye "Brexit mektubu"...
Boris Johnson'dan AB'ye "Brexit mektubu"...
Trump'tan Keşmir görüşmeleri
Trump'tan Keşmir görüşmeleri
50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu
50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu
İsrail: “Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz“
İsrail: “Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz“
İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
AB Komisyonu Başkanı Juncker G-7 Zirvesi'ne katılamayacak
AB Komisyonu Başkanı Juncker G-7 Zirvesi'ne katılamayacak

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim