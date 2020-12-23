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İsrail erken seçime gidiyor

Yıllık bütçenin mecliste onaylanmaması nedeniyle İsrail Mart 2021’de erken seçime gidecek.

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:44
İsrail erken seçime gidiyor
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Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle ülke yeniden erken seçime gidecek.

İki yılda 4. erken seçim

Bütçenin bugün oylamaya sunulamaması nedeniyle meclis yasal olarak feshedilmiş ve zorunlu erken seçim süreci başlamış oldu. Bu gelişmeyle İsrail'in, son iki yıl içinde dördüncü kez erken seçime gideceği kesinleşti. 

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Binyamin Netanyahu Başbakanlığındaki mevcut hükümet yönetiminde gidilecek erken seçimin mart ayında yapılması öngörülüyor.

Koalisyon hükümeti bütçe konusunda anlaşamadı

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart 2020'de yapılan seçimin ardından ülkede devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı. Ancak Netanyahu ile Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin meclisten geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü. Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçirilmesini isterken Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti. İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması aralık ayına ertelenmişti.

Yasa gereği, 23 Aralık’a kadar 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecekti.  

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Anahtar Kelimeler:
İsrailErken Seçim
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