İsrail'e roket saldırısı: 6 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine pazartesi erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi. Gazze Şeridi'nden yapıldığı sanılan saldırı sonucu en az altı kişi yaralandı.

Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ziyaretini yarıda kesti. "Güvenlik nedenleriyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyaretimi yarıda keseceğim" diyen başbakan, saldırıyı "çirkin bir suç" olarak nitelendirdi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin hemen ardından İsrail'e döneceğini açıkladı.

İsrail polisi roketin çarptığı evde yangın çıktığını ve yaralılara müdahale edildiğini belirtti.İsrailli yetkililer, fırlatılan roketin Hamas'ın kullandığı silah tipine benzediği gerekçesiyle saldırının bu örgüt tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Diğer yandan Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Gazze protestolarının yıl dönümü ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da adaylığını koyduğu 9 Nisan seçimlerinin yaklaşmasıyla Filistin ve İsrail arasında gerginlik tırmanıyor.