banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102068
ALTIN
260.631
DOLAR
5.6785
STERLİN
7.0647
EURO
6.3694
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Tuzla Şehitleri yarın anılacak
TUZLA ŞEHİTLERİ YARIN ANILACAK
Alaminyo şehitleri anıldı
ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANILDI
Girne'nin sevilen genci vefat etti
Girne'nin sevilen genci vefat etti
banner306

İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri ve polisi, sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ne geldi. 
İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına kararı verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı. 
Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon giderek artarken, İsrail'e ait iş makineleri şu ana kadar iki katlı bir binayı yıktı.
Bölgedeki bazı evlerin yıkımına yönelik hazırlıklar devam ederken, çok sayıda İsrail askerinin de bölgede inşa halindeki çok katlı bir apartmanı yıkmak için söz konusu yerleşime patlayıcı madde yerleştirdiği görüldü. 

banner317
İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı'nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.
Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti. 
Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. 

 

Son Güncelleme: 22.07.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Israil Doğu Kudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı
Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı
Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı
Almanya'dan İran açıklaması
Almanya'dan İran açıklaması
Zarif: “Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor“
Zarif: “Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor“
İran ile İngiltere arasındaki gerginlik
İran ile İngiltere arasındaki gerginlik
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın
İtalya'dan Fransa’ya
İtalya'dan Fransa’ya "göçmen" Mektubu
İngiliz Maliye Bakanı Canlı Yayında İstifa Planını Açıkladı
İngiliz Maliye Bakanı Canlı Yayında İstifa Planını Açıkladı
Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti
Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim