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İsrail'den tepki çeken karar

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti, Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi. İsrail yönetimi, 6 Filistinli insan hakları kuruluşunu da terör listesine aldı. Karara Filistin yönetimi ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 08:30
İsrail'den tepki çeken karar

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir kez daha şiddete başvurdu. Yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen yürüyüşe sert müdahale etti.

İki ayrı noktada Filistinli gençlere ateş açtı. Kafr Kaddum bölgesinde 3, el-Celme beldesinde de 1 kişi yaralandı.

7 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de Filistinlilerin evlerine çeşitli iddialarla baskınlar düzenlendi.

İsrail güçleri, biri 71 yaşında olmak üzere 7 Filistinliyi baskınlarda gözaltına aldı.

6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

İsrail, 6 Filistinli insan hakları kuruluşunu da terör listesine aldı.

Bu kuruluşların Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’ne bağlı olduğunu iddia etti.

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Karar tepki çekti.

Filistin: İsrail’in kararı ciddi bir uluslararası hukuk ihlali

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'in kararının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. "Söz konusu kararı reddediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise, yazılı açıklamayla karardan endişe duyduklarını açıkladı.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü de İsrail'in insan hakları çalışmalarını engellediğine dikkat çekti.

"İsrail bize bilgi vermedi"

Skandal karar sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden ise "haberimiz yok" açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İsrail'in kendilerine önceden bilgi vermediğini belirtti.

Konuyu İsrail yönetimiyle görüşeceklerini söyledi.

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