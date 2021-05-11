banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini vurdu. Saldırıda 9'u çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampına da hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

11 Mayıs 2021 Salı 09:15
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 24 Filistinli hayatını kaybetti
banner337

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

banner341

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Israil Gazze Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
ABD, Biontech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
ABD, Biontech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı
Safedi: “Kudüs Ürdün için kırmızı çizgi”
Safedi: “Kudüs Ürdün için kırmızı çizgi”
Filistin Başbakanı Iştiyye’den BM’ye çağrı
Filistin Başbakanı Iştiyye’den BM’ye çağrı
AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı
AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı
İngiltere 'normalleşme'de üçüncü aşamaya geçiyor
İngiltere 'normalleşme'de üçüncü aşamaya geçiyor
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim