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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

04 Mart 2019 Pazartesi 07:12
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı


İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu.

Gazze'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına patlayıcı atılmasına karşılık İsrail ordusuna ait hava aracı Hamas'a ait bir askeri noktayı vurdu." ifadesi kullanıldı.
 

Son Güncelleme: 04.03.2019 10:14
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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