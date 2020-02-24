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İsrail'den Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Suriye'deki hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Suriye'deki hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 07:33
İsrail'den Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad'a bağlı hedeflere saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtilmişti.

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, roketlerin, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güney sınırındaki çitlerin yakınında 1 Kudüs Seriyyeleri mensubunu öldürmesi, 3'ünü de yaralamasının akabinde atıldığı kaydedildi. 

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Suriye'deki hedeflere saldırı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki "Adliye" bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere bir dizi saldırı düzenlediğini belirtti.

Adraee, Şam yakınlarındaki Adliye bölgesinin İslami Cihad'ın "kalesi" olduğunu, İslami Cihad'ın bölgede savaş araçlarına ilişkin araştırma ve geliştirme süreci yürüttüğünü kaydetti.

Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığı, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden de füze saldırısı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, söz konusu saldırıların püskürtüldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail uçaklarının, gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralanmış, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Israil Gazze SaldırıIsrail Suriye Saldırı
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