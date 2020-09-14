banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
468.758
DOLAR
7.4784
STERLİN
9.6292
EURO
8.8710
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

İsrail'de Netanyahu Karşıtı Gösteri

 ABD'ye gitmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu onlarca kişi protesto etti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:36
İsrail'de Netanyahu Karşıtı Gösteri
banner337
banner351

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının imza töreni için İsrail'den ABD'ye gitmek üzere olan Netanyahu'yu protesto eden onlarca kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin zirvede olduğu bir dönemde Netanyahu'dan İsrail'den ayrılmasını reddettiklerini ifade etti.

banner341
Netanyahu'nun bu yolculuğunu "sorumluluktan kaçış" olarak niteleyen İsrailliler, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle  Netanyahu’nun istifasını talep etti.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 14.09.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
Netanyahu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Netanyahu:
Netanyahu: "bae Ve Bahreyn İle Normalleşme Ekonomimize Milyarları Pompalayacak"
Kovid-19'un Enfekte Ettiği Solunum Yolu Hücrelerinin Görüntüleri Tıp Dergisinde Yayımlandı
Kovid-19'un Enfekte Ettiği Solunum Yolu Hücrelerinin Görüntüleri Tıp Dergisinde Yayımlandı
Suudi Arabistan Kovid-19 Nedeniyle Yurt Dışı Kısıtlamalarını Yılbaşında Kaldıracak
Suudi Arabistan Kovid-19 Nedeniyle Yurt Dışı Kısıtlamalarını Yılbaşında Kaldıracak
İsrail'de Artan Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Yeniden Karantina Kararı Alındı
İsrail'de Artan Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Yeniden Karantina Kararı Alındı
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Avustralya'da Kovid-19'dan 7 Kişi Daha Öldü
Avustralya'da Kovid-19'dan 7 Kişi Daha Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim