İsrail'de kuş gribi salgını

İsrail'in kuzeyindeki bir kuş gribi salgını nedeniyle, en ölümcül vahşi yaşam felaketi yaşandı.

Yetkililer, en az 5 bin 200 göçmen turna kuşunun öldüğünü ve çiftliklerin yüz binlerce tavuğu itlaf etmek zorunda kaldığını açıkladı.

İsrail Parklar ve Doğa Otoritesi'nden kıdemli bir bilim insanı olan Uri Naveh, “ Kuşların çoğu suyun içinde öldü, bu yüzden zor çıkarıldı. Temizlik beklenenden daha yavaş gidiyor. "Başka bir çözüm olup olmadığını görmeye çalışıyoruz" dedi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizi “ülkenin tarihinde vahşi hayata verilen en ciddi hasar” olarak nitelendirdi ve Twitter'da “Zararın boyutu hala belirsiz” yazdı.

Turna popülasyonunun yoğun olduğu Hula Gölü parkı sözcüsü Yaron Michaeli, işçilerin diğer vahşi yaşamı enfekte edebileceklerinden korktukları için cesetleri mümkün olduğunca çabuk kaldırdıklarını söyledi.