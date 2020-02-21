banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115842
ALTIN
320.985
DOLAR
6.1060
STERLİN
7.8954
EURO
6.5964
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

İsrail'de Kovid-19 karantinasına uymayanlara hapis cezası

İsrail yönetimi, Doğu Asya ülkelerini ziyaret eden ve ülkeye dönüşlerinde evlerinde 2 hafta Kovid-19 karantinası altında kalmaları talimatına uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu.

İsrail'de Kovid-19 karantinasına uymayanlara hapis cezası

İsrail yönetimi, Doğu Asya ülkelerini ziyaret eden ve ülkeye dönüşlerinde evlerinde 2 hafta Kovid-19 karantinası altında kalmaları talimatına uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu.

21 Şubat 2020 Cuma 07:36
İsrail'de Kovid-19 karantinasına uymayanlara hapis cezası
banner337

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar Doğu Asya’yı ziyaret ettikten sonra İsrail’e dönen 50 kişinin kendi evlerinde 14 gün karantinada kalmaları yönündeki talimata uymadığının belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Doğu Asya ziyaretinden döndükten sonra kendi evlerinde 2 hafta karantinada kalmaları talimatını kasten ihlal edenlerin, 7 yıl hapisle cezalandırılabilecekleri uyarısında bulunuldu.
Ayrıca, İsrail halkından karantina talimatına uymayanları Sağlık Bakanlığına ihbar etmeleri de istendi.

banner317
İsrail İçişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 hafta içinde Tayland ve Singapur'un yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurmuştu.

 

banner335
Son Güncelleme: 21.02.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
Israil Kovid-19 Hapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı
Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu
Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu
Irak, Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı
Irak, Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı
Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı
Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor
Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor
Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor
Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor
Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi
Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık
Hafter ihlallerini sürdürüyor: Trablus'ta gaz deposunu vurdu
Hafter ihlallerini sürdürüyor: Trablus'ta gaz deposunu vurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim