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İsrail'de Koronavirüs vakası 10'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de Koronavirüs vakası 10'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

02 Mart 2020 Pazartesi 07:58
İsrail'de Koronavirüs vakası 10'a yükseldi
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İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından  yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi. 

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Üçüncü kişiye ise virüsün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi. 

Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı. 

Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor. 

Son Güncelleme: 02.03.2020 11:24
Anahtar Kelimeler:
Israil Koronavirüs
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