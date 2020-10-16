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İsrail'de fare vebası yayılıyor

İsrail, farelerden bulaştığı tespit edilen bir hastalıkla mücadele ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret eden 50 kişinin hastalandığını açıkladı.

16 Ekim 2020 Cuma 08:53
İsrail'de fare vebası yayılıyor
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İsrail'deki 8 nehirde sağlık bakanlığı ekiplerince araştırma yapıldı. 50 kişinin büyük kısmının derelere girdikten sonra hasta olduğu anlaşıldı.

Alınan su örnekleri üzerinde araştırma sürüyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için ülkenin kuzeyindeki derelere girilmemesini istedi.

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Farelerden suya geçen Leptospiroz bakterisinin hastalığa neden olduğu düşünülüyor.

İsrail basını, hastalığa "fare vebası" adını verdi.

Hastalık; ateş, baş ve kas ağrıları, kanamalı öksürük ve ishal gibi gribal hastalıklara benzer belirtilere yol açıyor.

İsrail'de 2018 yılında da 32 kişi farelerden bulaşan Leptospiroz hastalığına yakalanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Israil Fare Vebası
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