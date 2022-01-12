banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari ücret net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onaylandı
Son Dakika
Asgari ücrete onay!
banner404

İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, COVID-19'la mücadele kapsamında risk grubundaki kesimin korunmasına önem vereceklerini ancak kapanmaya gitmeyeceklerini duyurdu.

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:00
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başkent Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'la mücadele kapsamında hükümetin izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

COVID-19'un Omicron varyantının giderek etkisini artırdığı İsrail'de "yol gösterici üç ilke" izleyeceklerini belirten Bennett, bunları şöyle sıraladı:

"Ekonomimizi açık tutmak, toplumdaki en savunmasız kişileri ve yaşlıları korumak, çoğu savunmasız olan çocuklarımızla ilgilenmek"

400 bin İsrailli dördüncü doz aşıyı oldu

Şimdiye kadar 400 bin İsraillinin dördüncü doz aşılarını olduklarını ve bu sayının artmaya devam ettiğini aktaran Bennett, "Enfeksiyona ve ağır hastalığa karşı büyük olasılıkla daha iyi koruma sağladığını biliyoruz" diye konuştu.

banner341
Ekonomi işlemeye devam edecek

İsrail Başbakanı, COVID-19 önlemlerini hayata geçirirken ülke ekonomisini de mümkün olduğunca açık ve işler halde tutacaklarını vurguladı.

"İnsanların işlerini kaybetmelerini istemiyorum. İşletmelerin kapanmasını istemiyorum." diyen Bennett, şöyle devam etti:

"Bu konuda vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Devlet yükün taşınmasına yardımcı olacaktır. Herkes evden çalışamaz. Karantinaların da ekonomik bir bedeli vardır. Dolayısıyla tüm çalışanlar karantina sırasında bile maaş alacak. Serbest meslek sahiplerine de karşılık vereceğiz. Bunu daha önce Maliye Bakanı ile kararlaştırdık ve o zaten bunu açıkladı."

Bennett, artan vaka sayılarıyla birlikte PCR testi nedeniyle sağlık merkezlerinde yaşanan yoğunluğa karşı da uyardı.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 41 bin 154 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son günlerde vaka sayılarının katlanarak arttığı ülkede, geçen hafta günlük vaka sayısı 10 bin civarındaydı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
Rusya'da huzurevinde yangın
Rusya'da huzurevinde yangın
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim