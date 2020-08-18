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İsrail-BAE anlaşması Kızıldeniz'de askeri işbirliğini artıracak

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının, Kızıldeniz'deki askeri iş birliğini artıracağı belirtildi. 

18 Ağustos 2020 Salı 09:14
İsrail-BAE anlaşması Kızıldeniz'de askeri işbirliğini artıracak
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatından BAE ile muhtemel iş birliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayımlandı.

Belgede, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının başında güvenlik iş birliğinin geldiği kaydedildi.

Belgede ayrıca, normalleşme anlaşmasının Körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz'in güvenliği konusunda iş birliğini artıracağı vurgulandı.

İsrail'in, Kızıldeniz'in bir "Arap veya İslam gölüne" dönüşmemesi için başta Etiyopya olmak üzere özellikle Afrika Boynuzu'ndaki ülkeler kanalıyla yoğun faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor.

İsrailli silah şirketleri de normalleşme anlaşmasıyla birlikte Körfez ülkelerine silah ihracatını artırmaya çalışıyor.

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İki ülke arasındaki anlaşmanın akabinde İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen de dün akşam BAE'ye gitmişti.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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Son Güncelleme: 18.08.2020 09:29
Anahtar Kelimeler:
İsrailBAE Anlaşması
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