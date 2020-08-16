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İsrail-BAE anlaşması Batı Şeria'da protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli, BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşmayı protesto etti.

16 Ağustos 2020 Pazar 08:30
İsrail-BAE anlaşması Batı Şeria'da protesto edildi
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Ramallah kentinde toplanan çok sayıda Filistinli, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Güvenlik Danışmanı Muhammed Dahlan'ın fotoğraflarını yaktı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşması; İsrail'e verilmiş bir ödül ve Filistinlilerin sırtına vurulmuş bir hançerdir" yazılı pankart taşıdı.

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Gösteriye katılanlardan Hilmi el-Arac, Arap halkları ve partilerine, Filistin'i destekleme ve Arap ulusal sabitelerini korumanın vaktinin geldiği mesajını vermek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Arac, normalleşme anlaşmasının Arap halklarının onurunu zedelediğini, bu nedenle halkların, onurlarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
İsrailBAE Anlaşması Protesto
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