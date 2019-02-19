İsrail Ay'a göndermek istediği uzay mekiği Beresheet için gün sayıyor

İsrail Ay'a göndermeyi düşündüğü uzay mekiği Beresheet (diğer adıyla Genesis) ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve aracın bu hafta içerisinde fırlatılacağını açıkladı.

Ünlü iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X firmasının Falcon 9 roketiyle perşembe akşamı fırlatılacak olan Beresheet'in 11 Mart tarihinde Ay'ın yüzeyine inmesi bekleniyor.

Proje sorumlusu SpaceIL şirketi tepe yöneticisi (CEO) Ido Anteby ve Opher Doron ilk olarak Temmuz ayında duyurulan Beresheet'in Dünya yörüngesi etrafında an az 6 defa duraklama yapacağını ve Ay'a doğrudan gitmeyeceğini açıkladı.

Misyonun başarılı olması halinde İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a ulaşan 4'üncü ülke olacak. Ay'a iniş yapan uzay mekiği öncelikle yüzeye İsrail bayrağı dikecek, ardından Ay'ın manyetik alanı üzerinde araştırmalar yapacak.

Baresheet gençlere ilham verecek

Çamaşır makinesi büyüklüğünde olan Bersheet yaklaşık 600 kilogram ağırlığında olacak. SpaceIL ile devlet şirketi İsrail Uzay Endüstrisi son birkaç ayda İsrail genelinde birçok okulu ziyaret ederek projenin gençlere tanıtılması için çalıştı.

İsrail Uzay Programı Şefi Avi Blasberger, Baresheet projesinin tıpkı ABD'deki Apollo misyonu gibi gençlere ilham vereceğini düşünüyor.

100 milyon dolarlık projeye mali destek iş insanı Morris Kahn'dan

SpaceIL'in bu projesi 2011 yılında 20 milyon dolar ödüllü Google Lunar XPrize'ın düşük maliyetli robotik uzay araştırma yarışması için başladı. Ancak 5 proje, gerekli şartları yerine getiremediği için yarışma iptal edildi. SpaceIL devlete ait İsrail Havacılık Endüstrisi ile iş birliği kurarak çalışmalarına devam etti.

Proje için şu ana kadar harcanan yaklaşık 100 milyon doların çoğunu Güney Afrika asıllı İsrailli milyarder Morris Kahn kaşıladı. İş adamı Kahn projeyle ilgili olarak 'Sadece İsrailliler değil, dünya üzerindeki her Yahudi'nin İsrail Ay'ın yüzeyindeyken kendisini hatırlayacağını' söylemişti.