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İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

18 Mart 2019 Pazartesi 07:20
İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da arama yaptıkları gerekçesiyle Filistinlilere ait dükkanların kapılarını havaya uçururken bazı evlere de baskınlar düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Selfit kentinin kuzeybatısındaki Bedya ve Ez-Zaviye beldelerine baskın yaptı.
Filistinlilere ait dükkanların kapılarını havaya uçuran askerler, dükkanlarda ve bazı evlerde arama yaptı. Baskınlar sırasında ev eşyalarına da zarar verildi.
Askerlerin, dünkü silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Ez-Zaviye beldesinden bir genci aradıkları ifade edildi.
Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında dün düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, iki İsrailli yaralanmıştı. Filistinli olduğu söylenen şüpheli olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Batı Şeria'da birçok yolu çift taraflı ulaşıma kapatmış, bölgede arama başlatmıştı.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria
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