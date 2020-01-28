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İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti. 

İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti. 

28 Ocak 2020 Salı 16:26
İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti. 
Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenledikleri gösterilerle ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği planı protesto etti.
İsrail güçleri Ramallah ile Bire kentlerinin kuzey girişinde toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı. Filistinli göstericiler ise askerlere taşla karşılık verdi.
Bölgede İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında arbede yaşandı.
İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi ile El Halil kentindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösterilere de müdahale etti. 
 El-Arrub Mülteci Kampı girişinde Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı.

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TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.
Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.
Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.
 

Son Güncelleme: 28.01.2020 20:27
Anahtar Kelimeler:
İsrailABDFilistinABD Başkanı Donald Trump
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