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İsrail, Arap köyü Arakib'i 139'uncu kez yıktı

İsrail, Arap köyü Arakib'i 139'uncu kez yıktı

07 Şubat 2019 Perşembe 13:40
İsrail, Arap köyü Arakib'i 139'uncu kez yıktı

İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 139'uncu kez yıktı.

İsmini vermek istemeyen Köydeki bir aktivist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, soğuk havaya rağmen köydeki evleri yıkarak kadın ve çocukları açıkta bıraktığını söyledi.

İsrail güçlerinin evleri yıkmaktan vazgeçmediğini belirten aktivist, daha önce yaptıkları gibi evleri tekrar kuracaklarını ve köyü terk etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Son Güncelleme: 07.02.2019 16:49
Anahtar Kelimeler:
Arakib
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