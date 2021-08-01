İsrail 80 bin koronavirüs aşısını imha edecek

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin elindeki 80 bin doz COVID-19 aşısının son kullanma tarihinin bu gece dolacağı açıklandı.

Son kullanma tarihi dolacağı için imha edilecek aşıların, BioNTech-Pfizer firmalarınca ortaklaşa üretilen türden olduğu ifade edildi.

700 bin doz aşıyı Güney Kore'ye vermişti

İsrail, bu ay başında varılan takas anlaşma kapsamında stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vermişti.

Anlaşma kapsamında, Güney Kore, BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail'e verecek.

Aşıları Filistin ile takas etmek istemişti

İsrail 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan COVID-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti. Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.