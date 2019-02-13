İspanyol Savcıdan Açıklama

AYRILIKÇI 12 KATALAN LİDER HAKKINDA 7 İLA 25 YIL ARASINDA HAPİS İSTEYEN İSPANYOL SAVCI JAVİER ZARAGOZA: "BU, İSPANYA DEMOKRASİSİNİN SAVUNULDUĞU BİR DAVADIR. BU DAVA DEMOKRASİNİN ZAFERİDİR"



Madrid, 13 Şubat 19 : İspanya\'nın başkenti Madrid\'deki Yüksek Mahkeme\'de görülen ayrılıkçı 12 Katalan liderinin yargılandığı davada sanıklar için 7 ila 25 yıl hapis talep eden savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır." dedi.

Davanın ikinci gününde sanıklar hakkında suçlamaları yapan savcılık, hükümet adına dava açma yetkisi olan Devlet Avukatlığı kurumu ve Vox Partisi\'nin avukatları söz aldı.

Ayrılıkçı 12 Katalan liderden tutuklu olarak yargılanan 9\'u için "devlete karşı ayaklanma" suçundan 16 ila 25 yıl hapis talep eden savcı Javier Zaragoza, mahkeme heyeti karşısında gerekçelerini sıralarken, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." diye konuştu.

Siyaset yapmanın yasaklanmış bir referandumu gerçekleştirmeyi haklı çıkarmadığını kaydeden Savcı Zaragoza, "Katalonya\'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır." şeklinde konuştu. "Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği var." diyen Zaragoza, Katalonya özerk yönetiminin yürüttüğü İspanya\'dan ayrılma sürecinin "her türlü meşruluktan uzak" olduğunu vurguladı.

İspanyol savcı ayrıca, Katalonya parlamentosunun aldığı kararlarla "İspanya\'daki demokratik sisteme ve anayasal düzene saldırdığını" belirterek, "Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlardı." suçlamasında bulundu.

İspanya\'da, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya\'da 1 Ekim 2017\'de bağımsızlık yanlısı referandumu gerçekleştirmekten dolayı yargılanan 12 Katalan liderin davası yarın devam edecek. 12 Şubat\'ta başlayan davanın yarınki bölümünde Savcılık tarafından hakkında 25 yıl hapis cezası istenen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras\'ın dinlenmesi öngörülüyor.

"YASALLIK SORUNU BİZDE DEĞİL İSPANYA\'DA VAR"

Öte yandan, Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra, Onda Cero adlı İspanyol radyosuna verdiği demeçte, "Halkların özgürlüğü ve demokrasi, her türlü yasanın ve dayatmanın üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Yasallık sorununun kendilerinde değil İspanya\'da olduğunu savunan Torra, "Eğer anayasa Katalonya\'nın kendi geleceğine karar verme hakkını içermiyorsa belki de sorun anayasadır." şeklinde konuştu.

Katalonya Başkanı, İskoçya gibi Katalonya\'nın da bağımsızlık yanlısı bir referandum yapma hakkı olduğunu iddia etti.

(AA/AK/GÜL)

