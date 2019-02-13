Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
221.903
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7951
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

İspanyol Savcıdan Açıklama

AYRILIKÇI 12 KATALAN LİDER HAKKINDA 7 İLA 25 YIL ARASINDA HAPİS İSTEYEN İSPANYOL SAVCI JAVİER ZARAGOZA:

İspanyol Savcıdan Açıklama

AYRILIKÇI 12 KATALAN LİDER HAKKINDA 7 İLA 25 YIL ARASINDA HAPİS İSTEYEN İSPANYOL SAVCI JAVİER ZARAGOZA:

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
İspanyol Savcıdan Açıklama
AYRILIKÇI 12 KATALAN LİDER HAKKINDA 7 İLA 25 YIL ARASINDA HAPİS İSTEYEN İSPANYOL SAVCI JAVİER ZARAGOZA: "BU, İSPANYA DEMOKRASİSİNİN SAVUNULDUĞU BİR DAVADIR. BU DAVA DEMOKRASİNİN ZAFERİDİR"

Madrid, 13 Şubat 19 : İspanya\'nın başkenti Madrid\'deki Yüksek Mahkeme\'de görülen ayrılıkçı 12 Katalan liderinin yargılandığı davada sanıklar için 7 ila 25 yıl hapis talep eden savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır." dedi.
Davanın ikinci gününde sanıklar hakkında suçlamaları yapan savcılık, hükümet adına dava açma yetkisi olan Devlet Avukatlığı kurumu ve Vox Partisi\'nin avukatları söz aldı.
Ayrılıkçı 12 Katalan liderden tutuklu olarak yargılanan 9\'u için "devlete karşı ayaklanma" suçundan 16 ila 25 yıl hapis talep eden savcı Javier Zaragoza, mahkeme heyeti karşısında gerekçelerini sıralarken, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." diye konuştu.
Siyaset yapmanın yasaklanmış bir referandumu gerçekleştirmeyi haklı çıkarmadığını kaydeden Savcı Zaragoza, "Katalonya\'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır." şeklinde konuştu. "Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği var." diyen Zaragoza, Katalonya özerk yönetiminin yürüttüğü İspanya\'dan ayrılma sürecinin "her türlü meşruluktan uzak" olduğunu vurguladı.
İspanyol savcı ayrıca, Katalonya parlamentosunun aldığı kararlarla "İspanya\'daki demokratik sisteme ve anayasal düzene saldırdığını" belirterek, "Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlardı." suçlamasında bulundu.
İspanya\'da, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya\'da 1 Ekim 2017\'de bağımsızlık yanlısı referandumu gerçekleştirmekten dolayı yargılanan 12 Katalan liderin davası yarın devam edecek. 12 Şubat\'ta başlayan davanın yarınki bölümünde Savcılık tarafından hakkında 25 yıl hapis cezası istenen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras\'ın dinlenmesi öngörülüyor.
"YASALLIK SORUNU BİZDE DEĞİL İSPANYA\'DA VAR"
Öte yandan, Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra, Onda Cero adlı İspanyol radyosuna verdiği demeçte, "Halkların özgürlüğü ve demokrasi, her türlü yasanın ve dayatmanın üzerindedir." ifadelerini kullandı.
Yasallık sorununun kendilerinde değil İspanya\'da olduğunu savunan Torra, "Eğer anayasa Katalonya\'nın kendi geleceğine karar verme hakkını içermiyorsa belki de sorun anayasadır." şeklinde konuştu.
Katalonya Başkanı, İskoçya gibi Katalonya\'nın da bağımsızlık yanlısı bir referandum yapma hakkı olduğunu iddia etti.
(AA/AK/GÜL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
NATO'da Rusya endişesi artıyor
NATO'da Rusya endişesi artıyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim