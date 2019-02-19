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İspanyol kentinde toplu diyet: 46 bin kg verildi, hedef 100 ton

İspanyol kentinde toplu diyet: 46 bin kg verildi, hedef 100 ton

19 Şubat 2019 Salı 16:10
İspanyol kentinde toplu diyet: 46 bin kg verildi, hedef 100 ton

İspanya'da iki yıl içinde 100 bin kilogram kaybetmek için geçtiğimiz yıl toplu diyete giren bir belediyenin yerek halkı şu ana kadar toplamda 46 bin kilo zayıflamayı başardı. Kentte 1 kişi ayda ortalama 2 kilogram verdi.

Sağlıklı yaşam programının başlatıldığı 2018'te, 39 bin 426 nüfuslu Naron şehrinde, her 10 kişiden 6'sı vücut kitle indeksine göre normalin bir üstü olan 'fazla kilolu' seviyesindeydi.

Ülkenin kuzeybatısındaki bu küçük kentte 14 yerel sağlık merkezi, program kapsamında halka destek ve danışmanlık hizmeti veriyor. Kentteki restoranlar menülerindeki yemekleri sağlıklı alternatifleriyle değiştirirken, kent çapında spor aktiviteleri teşvik ediliyor.

Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve sağlık kontrollerinin temelini oluşturduğu program Dr Carlos Pineiro tarafından, 25 Ocak 2018'te hayata geçirildi.

Girişimin mimarı Pineiro, amaçlarının 100 ton vermekten ziyade sağlık yaşam tarzının benimsenmesi olduğu ifade etti.

70 yaş üstü kronik hastalar daha az hastaneye yatıyor
Naron'un bağlı olduğu Galiçya Özerk Bölgesi'nde halkın yaklaşık yüzde 20'si obez kategorisinde. Ülke çapındaki obezite oranı ise yüzde 17,03.

Son 10 yılda obezitenin iki, fazla kilonun ise beş puan arttığını söyleyen Pineiro, aşırı kilonun hastalık riskini artırdığını hatırlatarak bu yanlış gidişatı düzeltmek istediklerini belirtti.

7'den 70'e herkesi kapsayan program çerçevesinde, okullara yaya gitmesi teşvik edilen çocukların güvenliğini sağlamak için her bir öğrenciye, velilere takip olanağı sağlayan bileklikler dağıtıldı.

Pineiro'ya göre sağlıklı yaşam tarzına uyum sağlayan 70 yaş üzeri kronik hastaların hastaneye başvuruları yüzde 48 civarında azaldı.

Projenin başarılı bir şekilde devam etmesi halinde sağlık bütçesinden yıllık 1,8 milyon euro tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ispanya Toplu Diyet
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